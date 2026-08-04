В Казани приостановлено движение троллейбусов №5, 9 и 12
Причина — повреждение контактной сети у дома №54 по улице Гвардейской
В Казани временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №5, 9 и 12. Пострадавших нет.
— Причина: повреждение контактной сети на участке у дома №54 по улице Гвардейской, — сообщает Комитет по транспорту Казани.
В настоящее время на месте работают аварийные бригады.
Ранее сообщалось, что участок улицы Петра Витера в Казани закроют с 3 августа по 28 октября в связи с восстановительными работами на коллекторе ливневой канализации. На этот период проезд на участке от улицы Михаила Миля до Дементьева будет ограничен.
UPD: Движение транспорта восстановлено.
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