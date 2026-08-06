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В Татарстане с 06.05 мск действует режим беспилотной опасности

06:52, 06.08.2026

Все три аэропорта республики временно закрыты

В Татарстане с 06.05 мск действует режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 06.05 мск действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителям рекомендовано принять необходимые меры безопасности.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу. Росавиация сообщает, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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