Сквер у памятника Бутлерову в Казани планируют открыть к концу лета

Подрядчик завершил около половины всех запланированных работ

Фото: мэрия Казани

В Казани обновленный сквер у памятника химику Александру Бутлерову и входная группа Ленинского сада будут открыты ко Дню города и республики (30 августа). В настоящее время подрядчик завершил около половины всех запланированных работ, сообщил мэр города Ильсур Метшин, чьи слова приводит пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

мэрия Казани

— Мы стремимся сделать это пространство более красивым и безопасным: меняем схему движения транспорта, чтобы защитить пешеходную зону, расширяем зеленые территории и устанавливаем современное освещение. Входная группа в Ленинский сад станет более удобной и комфортной, предусмотрено благоустройство и установка новых скамеек. Мы планируем открыть обновленный сквер ко Дню города и республики, — заявил мэр.

Реконструкция охватывает площадь более 1,7 тыс. квадратных метров. Рабочие уже демонтировали старое асфальтовое и плиточное покрытие, выполнили бетонные работы, а также проложили сети освещения и водоснабжения для автоматического полива. В настоящее время они укладывают брусчатку вокруг памятника.

Ранее сообщалось, что в общественных туалетах Казани вандалы сломали 15 смесителей и шесть унитазов с начала года.

Никита Егоров