Россия приглашает гостей из АСЕАН на Сабантуй и предлагает создать отрасль мирного атома «под ключ»

Главное из заявлений Владимира Путина и Фердинанда Маркоса — младшего по итогам саммита

Фото: Динар Фатыхов

Деловая программа саммита Россия — АСЕАН в Казани подходит к завершению. Москва призывает к переходу на нацвалюты и хочет принести партнерам мирный атом. Юго-Восточная Азия верит, что создана комплексная рамка для развития практического сотрудничества. Об этом СМИ рассказали президенты России и Филиппин Владимир Путин и Фердинанд Маркос — младший. На встрече присутствовал и корреспондент «Реального времени». Главное из заявлений — в этом материале.

О переходе на нацвалюты

В первую очередь участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры и расширение взаимных капиталовложений, заявил Путин. По его словам, для этого в расчетах важно переходить на национальные валюты.

Также стоят задачи по устранению остающихся торговых барьеров и упрощению административных процедур.

— Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов, — уточнил Путин.

Россия хочет увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью — в том числе удобрений и лекарств. «При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители», — добавил президент.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О перспективах мирного атома

«Росатом» готов помогать странам АСЕАН не просто строить атомные электростанции, а создавать с нуля и «под ключ» новые отрасли мирного атома. В том числе обучать профильных специалистов, делиться знаниями в ядерной медицине и применении технологий в других сферах, включая сельское хозяйство.

О цифровых технологиях

В планах России и АСЕАН — сотрудничество в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем.

— Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее, — сообщил российский лидер.

О Сабантуе

В 2025 году число россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, выросло на 37%, констатировал Путин. Аналогичный рост показал турпоток из региона в нашу страну: +34%. В российских университетах учатся порядка 5 тыс. граждан из стран Юго-Восточной Азии.

— Мы, конечно, всегда рады зарубежным гостям, тому интересу, который они проявляют к нашей истории, культуре и богатым народным традициям России. И, к слову, одна из таких древнейших традиций — праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани, да и в других регионах Поволжья, — является лучшим тому подтверждением, — сказал Путин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он поздравил татарстанцев с праздником и пригласил гостей из стран АСЕАН посетить празднование Сабантуя в Казани. «Уверен, яркая разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление», — добавил он.

О ситуации на Ближнем Востоке

Оценка многих современных проблем Россией и странами АСЕАН близка или даже совпадает, сказал Путин. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана.

— Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что соглашение подписано главами государств, господином Трампом и господином Пезешкианом, тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей, — подчеркнул президент России.

Он выразил надежду на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе — это должно оказать положительное влияние на глобальные энергетические и продовольственные рынки.

— Отмечу также, что Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане — по формированию во всем Евразийском регионе надежной, открытой и всеобъемлющей системы безопасности и многопланового взаимодействия, по сопряжению различных интеграционных процессов на континенте, происходящих в рамках таких объединений, как АСЕАН, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, — резюмировал российский лидер.

Об асеаноцентричном подходе

Россия поддерживает асеаноцентричный подход в Азии, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший. Дальнейшее сотрудничество с нашей страной в ассоциации только приветствуют.

— Мы подтвердили желание укрепить сотрудничество в области безопасности, политики, экономики, культуры. <...> Отмечаем потенциал для углубления и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В том числе речь идет и об экономической связанности, торговле, сельском хозяйстве, туризме, энергетике, а также о преодолении трансграничных проблем, — считает он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отметила в разговоре с журналистами глава МИД Филиппин Мария Тереза Лазаро, у России и АСЕАН «отличные отношения». «Им 35 лет, почему бы не продолжать еще 35 лет или даже больше?» — говорит она.

Об итоговых документах саммита

В ходе встреч удалось «хорошо и продуктивно поработать», поделился Путин. Были приняты четыре документа. Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН вошли в Казанскую декларацию.



— В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН, — обратил внимание российский лидер.

Также стороны приняли совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. В нем Россия и страны АСЕАН договорились, в частности, расширять торговлю, инвестиции и долгосрочные коммерческие партнерства в области нефти, газа, в том числе СПГ, и электроэнергии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одобрены, кроме того, план действий по реализации партнерства РФ и АСЕАН до 2030 года и совместное заявление о сотрудничестве в области культуры.

— Все вместе эти документы представляют собой комплексную рамку для развития практического сотрудничества, а также достижения ощутимых результатов на благо наших народов, стран в грядущие годы, — резюмировал глава Филиппин.