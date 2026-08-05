Работа iPhone в России не пострадает из-за дела ФАС

Действия антимонопольной службы направлены на взыскание штрафов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что возбуждение дела ФАС против Apple не скажется на работе устройств компании в России.

— Устройства как работали, так и продолжат работать, — передает слова Свинцова ТАСС.

Свинцов пояснил, что действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений законодательства и последующее взыскание штрафов. По его словам, когда Apple решит вернуться к полноценной работе в России, ей сначала придется компенсировать все штрафы.

— От этого выиграют все граждане Российской Федерации. Что касается каких-то текущих возможных сложностей, я никаких сложностей здесь не вижу, — добавил Свинцов

Ранее ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что компания не предустанавливает на iPhone и iPad российские приложения «Макс» и RuStore. Ранее ведомство выдало предупреждение, но Apple его не исполнила.



Вадим Вахрушев