Нефть, СПГ, мирный атом, свободная торговля и «прочные узы дружбы» с АСЕАН

На саммите в Казани обрисовали контуры сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии до 2035 года

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия входит в новую эпоху сотрудничества с Юго-Восточной Азией, где центральное место вновь займет энергетика — от традиционных черных углеводородов до зеленых киловатт «Росатома». Концепцию стратегического партнерства с АСЕАН до 2035 года изложили на Деловом форуме саммита России и объединения в Казани. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сотрудничество с объединением выйдет на новый уровень. «Росатом» договаривается с Индонезией и Вьетнамом о внедрении ядерных технологий, а Татарстан строит планы по экспорту вертолетов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как и чем будет торговать Россия с АСЕАН до 2035 года

Концепцию долгосрочного экономического партнерства России со странами АСЕАН представили на заседании Делового форума саммита. Стратегическая программа по торговому и инвестиционному сотрудничеству рассчитана до 2035 года и может быть принята до конца текущего, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Это как раз то, чего ждали эксперты, когда говорили о необходимости усиления влияния нашей страны в Юго-Восточном регионе.

Правда, концепция выглядела несколько сырой и довольно обтекаемой, так как не прозвучали конкретные цифры по росту внешнеторгового оборота РФ со странами АСЕАН к 2035 году и динамике инвестиций. Но можно ли что-то предсказать, когда конфликт на Ближнем Востоке остается в тлеющей фазе, отметили в разговоре с «Реальным временем» российские политологи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем приоритеты будущей программы прозвучали предельно ясно и конкретно. Ее суть — в расширении взаимной торговли. И, прежде всего, сырьевых ресурсов. «Одним из драйверов роста торгового сотрудничества между Россией и АСЕАН остается энергетический сектор», — сообщил Решетников, подчеркнув, что Россия подтверждает статус надежного поставщика. И напомнил, что в условиях кризиса в Ормузском проливе наша страна увеличила на 40% поставки минерального топлива и нефти в Большую Азию. Теперь готова к заключению долгосрочных контрактов на поставки энергоресурсов и развитие инфраструктуры хранения.

— Нефть, газ, нефтепродукты, уголь — это наша традиционная сфера экспорта, — пояснил он позднее журналистам.



По его словам, спрос на энергоресурсы в странах АСЕАН вырастет в 2,6 раза к 2050 году. Это открывает новые возможности для расширения внешнеторгового оборота РФ со странами Глобального Юга. Наряду с этим обсуждается увеличение поставок СПГ. Этот вид топлива используется в транспортной сфере государств ассоциации. Переориентация поставок нефти и газа на рынки Юго-Восточной Азии давно обсуждается, вопрос — в объемах и ценах.

Во внешней торговле с Азией нет потолка

Зерно, растительное масло и прочая пищевая продукция остаются вторым звеном в экспорте. Это не стало новостью, поскольку Россия на протяжении длительного времени способствует обеспечению продовольственной безопасности стран АСЕАН, импортируя кофе и ряд других товаров. Правда, власти рассчитывают добавить в «экспортную корзину» еще и мясо. «У нас открылись новые рынки в Малайзии — туда начали поставлять индейку. Во Вьетнам — увеличили поставки свинины», — рассказывал министр. Малайзия и Индонезия как крупнейшие на мировом рынке поставщики продукции заинтересованы в стабильных поставках минеральных удобрений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Попутно упомянули цифровые платформы как дополнительные каналы сбыта продукции малого и среднего бизнеса, IT-решения, кибербезопасность, видеоигры, кинопродукцию и так далее.

Правда, не обошлось без расхождений в цифрах. По оценке Максима Решетникова, внешнеторговый оборот за последние 10 лет увеличился на 58% — до $21 млрд. Между тем генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн оценил масштабы торговли скромнее — в $17 млрд. Но в любом случае потолка во взаимной торговле нет, сошлись во мнении спикеры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый тренд в отношениях — это свободная торговля. Россия предлагает участвовать в свободных экономических зонах Вьетнама и Индонезии и собирается предложить эту модель отношений другим странам. Впрочем, конкретики пока также не прозвучало.

Лихачев: АСЕАН будет потреблять четверть мирового объема энергии

«Энергетическую карту» взял на вооружение «Росатом». Госкорпорация ведет переговоры о строительстве атомных станций с Индонезией, Вьетнамом и Лаосом. «Росатом» рассматривает страны АСЕАН как большой и перспективный регион для внедрения ядерных технологий в большой энергетике. По прогнозам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, в ближайшее десятилетие доля АСЕАН в мировом энергопотреблении достигнет четверти: «Потребление электричества на ближайшие 10 лет прогнозируется здесь до 25% от мирового объема. То есть планета будет расти с точки зрения потребления энергоресурсов».

С Индонезией завершаются переговоры о строительстве флота плавучих АЭС, а с Лаосом — станции малой мощности, с Вьетнамом обсуждается возможность ускорения работ по проектам АЭС «Ниньтхуан-1» и центра ядерной науки и технологий.

— Практически любая страна в АСЕАН является либо островной, либо с береговой линией, поэтому особенно здесь востребованы наши плавучие технологии, — отметил глава «Росатома».

Этот рост обусловлен не только стремительным экономическим развитием, но и опережающим увеличением численности населения. «Ожидается, что скоро население региона превысит 700 миллионов человек, что составит около 10% мирового населения», — отметил Лихачев.

Источники рассказали, что Татарстан строит планы по экспорту вертолетов в островные государства.

Днем в Казань прилетел российский лидер Владимир Путин. На торжественном приеме в честь гостей и участников саммита президент страны выразил уверенность, что партнерство РФ с АСЕАН выйдет на новый уровень.

Для обеспечения безопасности подготовлена к утверждению Казанская декларация и совместный план действий. По словам президента, эти документы должны способствовать укреплению стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Глава государства заявил о готовности наращивать связи во всех сферах.

взято с сайта kremlin.ru

— Уверен мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимопомощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы, — подчеркнул Владимир Путин.

По прилете в Казань он начал серию двусторонних встреч. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Далее президент России также провел встречу с султаном Брунея Даруссаламом Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Перед переговорами Владимир Путин вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым посетил Благовещенский собор Казанского кремля и мечеть «Кул-Шариф». А в театре имени Камала прошел торжественный прием, который был организован от имени президента России.

В четверг казанский саммит Россия — АСЕАН продолжит работу.

