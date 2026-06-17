Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН в Казани

Ранее президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита

Президент России Владимир Путин провел встречу с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.

Переговоры президента России проходят в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где позднее запланирована церемония официальной встречи глав делегаций стран — участниц саммита.

— В этом году 35 лет исполнится и дипломатическим отношениям между нашими странами — они были установлены 1 октября 1991 года. В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне, — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. С российской стороны в переговорах участвует раис Татарстана Рустам Минниханов. Для президента Филиппин это первое посещение России.

Наталья Жирнова