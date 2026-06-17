Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с Путиным и Миннихановым

Глава турецкого внешнеполитического ведомства прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани встретились с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава турецкого внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Татарстана для участия в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН и проведения встречи с Владимиром Путиным.

Во встрече Путина с Фиданом также принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в ходе общения с раисом Татарстана Хакан Фидан высоко оценил новый театр имени Галиасгара Камала, где проходят мероприятия форума, и отметил значимость саммита Россия — АСЕАН для развития международного сотрудничества и диалога между государствами.



АСЕАН объединяет 11 государств региона Юго-Восточной Азии, в том числе Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.

Наталья Жирнова