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Путин проведет торжественный прием для гостей саммита Россия — АСЕАН в театре имени Камала

18:18, 16.06.2026

Как ожидается, участникам саммита будет представлена небольшая концертная программа

Путин проведет торжественный прием для гостей саммита Россия — АСЕАН в театре имени Камала
Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках саммита Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин проведет торжественный прием в честь иностранных гостей. Мероприятие запланировано на среду и состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга.

Как ожидается, участникам саммита будет представлена небольшая концертная программа.

Напомним, что по итогам саммита ожидается принятие четырех совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий Россия — АСЕАН, который определит приоритеты взаимодействия на ближайшие годы. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

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