Путин проведет торжественный прием для гостей саммита Россия — АСЕАН в театре имени Камала

Как ожидается, участникам саммита будет представлена небольшая концертная программа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках саммита Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин проведет торжественный прием в честь иностранных гостей. Мероприятие запланировано на среду и состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга.

Как ожидается, участникам саммита будет представлена небольшая концертная программа.

Напомним, что по итогам саммита ожидается принятие четырех совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий Россия — АСЕАН, который определит приоритеты взаимодействия на ближайшие годы. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова