Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии в рамках саммита Россия — АСЕАН

Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в рамках саммита Россия — АСЕАН. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Россия и Малайзия в 2025 году нарастили товарооборот на 12,9%, что стало хорошим результатом, заявил Путин на переговорах.

— Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга, — заявил президент России.



Напомним, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее планировал с Владимиром Путиным вопрос увеличения поставок нефти из России.

— Да, у вас есть возможности. Есть много идей. Я обсужу их с президентом Путиным сегодня вечером, — сказал он на полях делового форума Россия — АСЕАН в ответ на вопрос, готова ли Малайзия увеличить поставки нефти из РФ.

Напомним, что перед саммитом Россия — АСЕАН вновь поднялся вопрос прямых рейсов между Казанью и Малайзией. Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили расширение торгово-экономических связей.

Наталья Жирнова