Путин начал переговоры на саммите Россия — АСЕАН со встречи с президентом Филиппин

Для президента Филиппин этот визит стал первым посещением России

Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. С российской стороны в переговорах участвует раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для президента Филиппин этот визит стал первым посещением России.



— Ваша страна председательствует в этом году в АСЕАН, и мы очень рады, что в ходе именно вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией, — заявил Путин.

В начале переговоров Фердинанд Маркос-младший пригласил Владимира Путина посетить Филиппины в ноябре. В этом месяце Манила примет очередной саммит АСЕАН.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.

Наталья Жирнова