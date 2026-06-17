Путин начал переговоры на саммите Россия — АСЕАН со встречи с президентом Филиппин
Для президента Филиппин этот визит стал первым посещением России
Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. С российской стороны в переговорах участвует раис Татарстана Рустам Минниханов.
Для президента Филиппин этот визит стал первым посещением России.
— Ваша страна председательствует в этом году в АСЕАН, и мы очень рады, что в ходе именно вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией, — заявил Путин.
В начале переговоров Фердинанд Маркос-младший пригласил Владимира Путина посетить Филиппины в ноябре. В этом месяце Манила примет очередной саммит АСЕАН.
Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.
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