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Путин начал переговоры на саммите Россия — АСЕАН со встречи с президентом Филиппин

17:20, 17.06.2026

Для президента Филиппин этот визит стал первым посещением России

Путин начал переговоры на саммите Россия — АСЕАН со встречи с президентом Филиппин
Фото: скриншот видео с канала Кремль.новости

Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. С российской стороны в переговорах участвует раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для президента Филиппин этот визит стал первым посещением России.

— Ваша страна председательствует в этом году в АСЕАН, и мы очень рады, что в ходе именно вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией, — заявил Путин.

В начале переговоров Фердинанд Маркос-младший пригласил Владимира Путина посетить Филиппины в ноябре. В этом месяце Манила примет очередной саммит АСЕАН.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.

Наталья Жирнова

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