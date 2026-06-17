В Казани прошла церемония встречи Путина с участниками саммита Россия — АСЕАН

Позднее президент России выступил перед всеми участниками международной встречи со вступительной речью

Президент России Владимир Путин в Казани лично встретил глав делегаций стран — участников саммита Россия — АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления партнерских отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Некоторые представители делегаций прибыли вместе с супругами.

Церемония прошла в фойе Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала перед торжественным приемом, который был организован от имени президента России для участников саммита.

— Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, собрал лидеров глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты, — заявил Путин во время выступления на торжественном приеме.

АСЕАН объединяет 11 государств региона Юго-Восточной Азии, в том числе Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.



Наталья Жирнова