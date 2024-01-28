Признание, изгнание и бессмертный роман

Книга этой недели — великий роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

На этой неделе в прокат вышла новая экранизация легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Создателями стал успешный дуэт, снявший в 2020 году новогодний фильм «Серебряные коньки», права на трансляцию которого позже купил Netflix. Это режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова предлагает вспомнить предысторию создания «Мастера и Маргариты», чтобы лучше понять не только роман, но и последнюю экранизацию.

Каким получился фильм

Бюджет масштабного проекта о дьяволиаде в сталинской Москве составил 1,2 млрд рублей. Действие происходит в альтернативной антиутопической столице. Авторы фильма создали декорации той Москвы, какой ее видели на генплане реконструкции 1935 года. Здесь есть нереализованный Дворец Советов, трамвайные пути на Патриарших и восьмая сталинская высотка, строительство которой остановилось после возведения 15 этажей. Чуть позже их переделали в гостиницу «Россия», потом вообще все снесли, и недавно на этом месте появился парк «Зарядье». В общем, в фильме можно увидеть Москву, которой она не стала.

Кроме этого, авторы киноленты адаптировали сценарий. Из него почти ушла вся часть про Иешуа и Понтия Пилата. А основная сюжетная линия сконцентрировалась на отношениях Мастера и Маргариты. Хотя в самом романе именно эта линия занимает не больше 30 страниц, а дьявольщина в Москве и библейские сюжеты были у Булгакова магистральными темами.

Режиссер говорит, что история Мастера дополнена биографическим пересказом жизни самого писателя. В частности, речь идет об истории любви Булгакова и его жены Елены, которая ушла к писателю от мужа, крупного советского военачальника Евгения Шиловского. А также в фильме можно увидеть отсылки к гонениям на Булгакова и судьбе пьес «Дни Турбиных» и «Мольер».

История Мастера и его пьесы

Впервые советские спецслужбы обратили внимание на Михаила Булгакова в 1922 году из-за заметки в берлинском журнале «Новая русская книга». Но тогда проверка ни к чему не привела, и ГПУ на несколько лет оставило писателя в покое. Хотя держали его в поле зрения. На литературных чтениях в 1925 году Булгаков представил публике «Собачье сердце». Среди слушателей были осведомители, которые позже написали донос на писателя, обвинив его в антисоветских настроениях. Через год в комнате Булгакова прошел обыск. У него изъяли рукописи и дневники. Михаил Афанасьевич писал письма во все инстанции и пытался добиться возвращения своих бумаг. Но это оказалось бесполезно.

Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Эксмо»

В сентябре 1926 года Булгакова доставили на допрос. А на следующий день прошла генеральная репетиция его пьесы «Дни Турбиных». На ней присутствовали члены правительства и Главреперткома. В литературоведческих кругах есть устоявшееся мнение, что от постановки был в восторге Сталин. Он якобы посетил ее минимум 15 раз. Эта цифра встречается в трудах многих экспертов. Но вот вторая жена писателя, Любовь Белозерская, считает, что «это липа». Возможно, мы узнаем правду, когда рассекретят таинственные протоколы спектаклей МХАТ. Точно известно, что после этой пьесы отношение Булгакова с властями изменились. Он стал почти неприкасаемым.

Михаил Афанасьевич оказался на очень сложном пути. С одной стороны, ему претит то, что делает со страной власть. С другой стороны — он обласкан этой властью. Согласно налоговой декларации, в 1927 году его доход составил почти 28 тыс. рублей, а расходы — почти 8,5 тыс. рублей. В 1928-м эти цифры были 15,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно. Для сравнения среднегодовой доход рабочего в это время составлял 900 рублей, а служащего — 1260.

Пьеса «Дни Турбиных» шла на ура. Билеты раскупались моментально, часто приобрести их можно было только у перекупщиков. Хотя со стороны некоторых советских граждан были нападки на постановку, но Булгаков на них не реагировал. История взлета и падения пьесы «Дни Турбиных» легла в основу неоконченного «Театрального романа». Предположительно, именно это произведение стало прообразом пьесы «Пилат», которую Мастер не мог опубликовать и которую пытался сжечь.

Год катастроф

Последним успешным для Булгакова годом стал 1928-й. Писатель был невероятно популярен как драматург. Его материальное положение не просто улучшилось, он стал действительно богат. Его признавали в литературной тусовке. А потом он написал пьесу «Бег», в которой показал крымскую эвакуацию во время Гражданской войны. Карьера Булгакова моментально рухнула. Не смог помочь даже главный советский писатель — Максим Горький. На Михаила Афанасьевича обрушилась вся мощь пропагандистской машины.

Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Эксмо»

В 1929 году пьесу «Бег» запретили к постановке. Это стало ударом для Булгакова. А затем запретили и остальные пьесы писателя. Михаил Афанасьевич понял, что в СССР он больше не сможет работать и решил уехать из России. Написал запрос на получение загранпаспорта, но его просьбу просто проигнорировали. А осенью 1929 года начали изымать из библиотек его книги. Несмотря на все запреты, Булгаков продолжил работу и создал пьесу о французском комедиографе Мольере «Кабала святош». Михаил Афанасьевич так писал о ней:

Я хотел написать пьесу о светлом, ярком гении Мольера, задавленном черной кабалой святош при полном попустительстве абсолютной, удушающей силы короля. Такая пьеса нужна советскому зрителю.

Со скрипом, но пьесу одобрили и разрешили к постановку в МХАТе. Начались репетиции. Но в марте 1930 года ее опять запретили. Тогда Булгаков написал длинное письмо членам правительства о своем сложном положении, когда он не может купить себе даже продуктов, поскольку у него просто нет работы. Через 2,5 недели Булгакову позвонил сам Сталин и разрешил ему стать режиссером-ассистентом во МХАТе. Это произошло на следующий день после похорон Маяковского.

Булгаков опять оказался в сложной ситуации. Именно в период острой нужды власть дала ему работу. Хотя именно эта же власть ее отняла чуть ранее. Булгаков начал вести скромную тихую жизнь советского служащего со стабильным окладом.

История Маргариты

В том же злополучном 1929 году Булгаков знакомится с Еленой Шиловской, которая стала его третьей женой. Считается, что именно она была прототипом Маргариты. Тайные отношения Булгакова и Шиловской длились два с половиной года. Она приходила к нему домой и помогала работать над пьесой «Кабала святош». Она же помогла составить текст писем для членов правительства.

Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Эксмо»

Новая жена ввела Булгакова в тусовку иностранных дипломатов, которые жили совсем несоветской жизнью в сталинской Москве. Супруги дружили с американским послом Уильямом Буллитом, американскими журналистами и иностранными актерами, которые играли в пьесах Булгакова за границей. А в 1935 году Михаила и Елену пригласили на знаменитый бал в американском посольстве. Литературоведы и эксперты по творчеству Булгакова предполагают, что именно с него написан бал у Сатаны.

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Работу над романом «Мастер и Маргарита» Михаил Афанасьевич начал еще в 1928 году. В октябре он закончил первую версию произведения, которое состояло из 37 глав. А в июле 1936 года на даче в Подмосковье Булгаков написал последнюю тетрадь дополнений к тексту «Мастера и Маргариты». До 1938 года писатель активно работает над романом, постоянно его переписывая и редактируя. В ночь на 23 мая 1938 года Булгаков вносит последние правки в рукописную редакцию «Мастера и Маргариты».

Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Эксмо»

В сентябре 1939 года Михаил и Елена Булгаковы приехали в Ленинград, где у Михаила Афанасьевича резко пропало зрение. Ему поставили диагноз острого гипертонического нефросклероза. Булгаков знал, что это за болезнь. Во-первых, он был врачом, а во-вторых, от этого заболевания умер его отец. Писатель скончался 10 марта 1940 года.

Впервые «Мастера и Маргариту» опубликовали только в конце 1966 года в журнале «Москва». Произведение было цензурировано, из него выкинули порядка 12% текста. Целиком роман на русском языке вышел только за границей в 1967 году и в этом же году был переведен на итальянский. Полный текст романа в СССР вышел только в 1973 году. Это был однотомник булгаковских произведений, выпущенный тиражом 30 тыс. экземпляров.

Издательство: «Эксмо»

Количество страниц: 480

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».