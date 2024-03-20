Очень мояньский и очень китайский

В Доме творчества Переделкино прошла презентация книги Мо Яня «Смерть пахнет сандалом»

Фото: Динар Фатыхов

В феврале в издательстве Inspiria вышел еще один роман китайского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Переводчик Кирилл Батыгин в эти выходные в Доме творчества Переделкино, где, кстати, он и занимался переводом, рассказал, как работал над романом и чем интересна эта книга.

Как роман появился в России

Презентацию романа Мо Яня «Смерть пахнет сандалом» Кирилл Батыгин начал с зачитывания фрагмента, которого нет в романе. Это была версия перевода, с которой он работал в 2022 году в Доме творчества Переделкино на одной из мастерских. А с самим романом на тот момент Батыгин был знаком уже лет семь. И как он сам утверждает, никогда не хотел переводить Мо Яня, поскольку был влюблен в его творчество.

За выходом романа на российский книжный рынок стояло большое количество людей. Это не только сотрудники издательства, но и Переделкино, где шла работа, а также четыре переводчика с китайского, в том числе Игорь Егоров. «Смерть пахнет сандалом» — его посмертный перевод. Среди других переводчиков — сам Батыгин, переводчица-китаист Алина Перлова, у которой была рукопись перевода Егорова, а также китаист и профессор СПбГУ Алексей Родионов.

Выступление переводчика Кирилла Батыгина/Фото предоставлено realnoevremya.ru Домом творчества Переделкино Предоставлено realnoevremya.ru Домом творчества Переделкино

«Смерть пахнет сандалом» — это седьмой роман Мо Яня на русском языке. И по словам Родионова, нет другого китайского писателя, который был бы так широко представлен на российском книжном рынке. «Это замечательно, что творчество такого самобытного китайского писателя столь полно представлено на русском языке. Все романы Мо Яня очень разные, поскольку он писатель-экспериментатор. Но при этом его романы очень мояньские и очень китайские. Потому что Мо Янь тесно связан со своим родным краем», — отметил Алексей Родионов.

В литературу за пельменями

Мо Янь родился в Китае, в провинции Шаньдун, откуда родом был Конфуций и много других китайских мыслителей. Место, где жил Мо Янь, было обычной китайской деревней, а сам он — крестьянским сыном. И в детстве ничего не предвещало, что в будущем Мо Янь станет выдающимся писателем и Нобелевским лауреатом. Самое интересное, что на литературную стезю Мо Яня привели пельмени. В уездном центре по соседству жил писатель, который каждый день ел пельмени. А в семье Мо Яня это блюдо в лучшем случае было только на Новый год. Тогда будущий Нобелевский лауреат решил, что станет писателем, чтобы каждый день есть пельмени.

Но путь к литературе и пельменям оказался непростым. Вторая половина XX века была бурной для Китая. Подростковый период будущего писателя выпал на время Культурной революции. И в 11 лет мальчика исключили из школы, поскольку его семья не соответствовала требованиям режима. Так он оказался один на один с природой и с пастухами, которые рассказывали Мо Яню различные истории о родном крае и о фольклоре. В будущем эти истории отразятся в его творчестве.

Мо Янь в итоге и сам полюбил рассказывать разные истории. Но родственники говорили, чтобы он чаще держал язык за зубами, молчал и много не болтал, поскольку в существующей ситуации это не приведет к добру. К слову, Мо Янь — это псевдоним писателя, который означает «молчи». Настоящее имя — Гуань Мое.

В 21 год Мо Яню крупно повезло, и его взяли в армию. В Китае служба в армии считалась почетной и сулила дальнейшие карьерные продвижения. Это был своеобразный социальный лифт для мальчиков с «нехорошим» происхождением. В армии Мо Янь начал делать первые шаги на литературном поприще. Дослужился до майора, а затем закончил Академию искусств. Но широкое признание к нему пришло не с книгами об армии, а с произведениями о родном крае, когда в 1986 году Мо Янь опубликовал роман «Красный гаолян». С конца 1980-х и в начале 1990-х Мо Янь начал активно экспериментировать с языком, жанрами и сюжетами. «Мо Янь — это уникальная смесь, в его текстах мы встречаем мир реального и потустороннего, смешного и прекрасного. Его тексты насыщены всей полнотой китайской культуры», — сказал Алексей Родионов.

О чем «Смерть пахнет сандалом»

«Этот роман — идеальное зеркало, в котором каждый увидит что-то свое» — сказал Кирилл Батыгин о произведении Мо Яня «Смерть пахнет сандалом». Действие происходит в период конца династии Цин, скоро имперский Китай развалится. Но никто из китайцев об этом даже не подозревает. В одном из уездов провинции Шаньдун живет артист китайской оперы Сунь Бин. В какой-то момент он поднимает восстание и решает пойти большой армией против немцев, которые строят железную дорогу и нарушают привычный порядок вещей. За такую дерзость его приговорили к казни. Но не к простой. Это должна быть такая казнь, которой до этого никогда не было, — казнь сандаловым деревом.

Выступление переводчика Алексея Родионова/Фото предоставлено realnoevremya.ru Домом творчества Переделкино Предоставлено realnoevremya.ru Домом творчества Переделкино

Чжао Цзя — это палач, который должен исполнить смертный приговор. Но, кроме этого, он еще и сват Сунь Бина. Сунь Мэйнян — дочь Сунь Бина. Красавица с одним изъяном — у нее слишком большие стопы. Она жутко стесняется своего «недуга». И вместо того, чтобы выйти замуж за знатного китайца, связывает свою судьбу с хозяином мясной лавки Сяочжан Цзя, сыном Чжао Цзя, и торгует собачатиной. Он человек интересный, но глуповатый, верующий в суеверия.

Но, кроме них, есть еще в романе уездный начальник Цянь Дин, в которого влюбляется Сунь Мэйнян. В итоге влюбленные думают о том, как вместе сбежать. По сути, это весь сюжет. Но главное здесь не в действиях и не с чего начали герои и к чему пришли, а в деталях, легендах и мотивах.

«На мой взгляд, это социально-политический хоррор. Звучит, скорее всего, странно. Но я не могу по-другому представить это произведение, потому что дело не в том, кого казнят и чем, и не в том, насколько изощренное наказание выберут. А в романе есть прекрасно-ужасное описание казней. Главное, что Мо Янь наблюдает момент, когда все, что окружает героев, вот-вот развалится. По сути, они находятся внутри большого китайского дракона, который жил многие тысячелетия. А сейчас этого дракона раздирают на части», — резюмировал Кирилл Батыгин.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».