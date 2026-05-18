Мэр Казани — о дорогах во всех поселках: «Это была наша давняя мечта и просьба»

В нынешнем году улучшения по дорожной ситуации почувствуют жители 30 поселков Казанской агломерации

В 2026 году жители 30 поселков и СНТ Казани получат около 40 км новых подъездных дорог, включая участки в поселках Северном, Залесном, Новая Сосновка, а также СНТ «Руно» и «Солонка». Эта программа реализовывается уже второй год, и в «мечтах» мэрии она обеспечит отремонтированными дорогами все населенные пункты агломерации. К тому же план капремонта решает и проблему Авиастроительного района, которая остро поднималась уже в 2023 году с жалобами жителей. Всего на дорожные работы администрация направит 20 миллиардов рублей, из которых 12 миллиардов — для ремонта улично-дорожной сети. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Жители 30 поселков Казани в 2026-м получат возможность комфортно доезжать до своих домов

— В этом году большие планы по ремонту дорог: будет приведено в порядок 160 участков общей протяженностью более 100 км, — рассказал на очередном аппаратном совещании в мэрии Казани Ильсур Метшин.

Одним из самых острых вопросов по ремонту и строительству дорожной сети Казани, как по мнению горожан, так и по мнению мэра, являются поселковые дороги. Замглавы исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на аппаратном совещании сообщил, что в текущем году планируется обновить 85 дорог в 30 поселках общей протяженностью около 40 километров. Такие работы проводятся уже второй год подряд: в 2025-м в агломерации починили 43 километра дорог в сельской местности за 2 миллиарда рублей.

— Это была наша давняя мечта и просьба. И теперь, когда появились финансовые возможности, мы приводим в порядок и поселковые дороги, и подъезды к садоводческим товариществам. Поэтому надеемся на то, что такими темпами мы сможем привести в порядок все поселковые дороги и все подъезды к садоводческим товариществам, — сказал мэр Казани на совещании.

Среди населенных пунктов, где пройдет ремонт, значатся Северный, Залесный, Мирный и Новая Сосновка. Параллельно ведется работа над улучшением дорожной инфраструктуры садоводческих товариществ.

— Всего за 7 лет реализации работ по устройству подъездных дорог садоводческим товариществом организовано 19 подъездных путей протяженностью порядка 25 км к 27 садоводческим товариществам, — заключил замглавы исполкома города по вопросам благоустройства.

Власти Казани реализовывают обещания, данные в 2023 году жителям Авиастроительного района

Свои обновленные подъездные дороги к садоводческим товариществам получит и Авиастроительный район. В частности, будет проведен ремонт маршрута к СНТ «Руно» и «Солонка», а стоимость этих работ, по данным Куляжева, составит 26 миллионов рублей.

Проблема с дорогами, особенно с поселковыми, в Авиастроительном районе — это давняя головная боль города. Еще в 2023 году власти города признали: «Многие поселковые улицы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения капитального ремонта». Жителей заверили, что замечания по улицам, которые они указывали в жалобах, передали в районную администрацию. Тогда казанцам пообещали разобраться с этой проблемой в последующие годы. И вроде начали разбираться.

В рамках текущего дорожного сезона в районе также запланированы работы по модернизации ливневой канализации: здесь пройдет ремонт коллектора на улице Петра Витера. Параллельно в Советском районе специалисты займутся обновлением сетей ливневой канализации на улице Галеева. По данным исполкома города, будут построены новые канализационно-насосные станции, проложены напорные трубопроводы, а также выполнен тампонаж аварийного участка коллектора.

Всего на такие работы в Казани в текущем году направят почти один миллиард рублей — 890 миллионов рублей.

Всего на дорожные работы администрация направит 20 миллиардов рублей, из которых 12 миллиардов — для ремонта улично-дорожной сети. Так, в Авиастроительном районе ремонтные работы затронут улицы Суворова, Дениса Давыдова, Ашхабадскую, Луначарского, а также ряд других улиц в жилых массивах Северный, Грабарский и Сухая Река. В текущем году национальный проект «Инфраструктура для жизни» охватывает 14 дорожных участков общей протяженностью свыше 7,5 км, сообщил Куляжев. Среди таких участков — улицы Ленинградская и Максимова Авиастроительного района. На данный момент ремонтные работы полностью завершены на двух объектах, еще на 11 участках они продолжаются — общий прогресс составляет 41% от запланированного, сообщил Игорь Куляжев.

560 миллионов рублей на безопасность

Еще одна важная задача города — безопасность пешеходов и водителей. По данным исполкома города, в 2025 году в Казани выявили 66 опасных участков дорог, где произошло свыше 240 аварий. Чаще всего ДТП случаются на перекрестках улиц Островского и Пушкина, на Танковом кольце, а также на улицах Чуйкова, Бондаренко, в районе Габишево и на улице Кул Гали.

Чтобы повысить безопасность на этих участках, администрация установит 430 дорожных знаков, смонтирует более 1,3 тысячи метров перильных и 400 метров барьерных ограждений и оборудует 27 проекционных пешеходных переходов. Все это сейчас готово уже на 35%.

Дополнительно для предотвращения ДТП проводится ямочный ремонт — он затрагивает участки, где пока не планируется капремонт. Общая площадь таких работ превысит 31 тысяч кв. м. В этот же комплекс входит и освещение, особенно в 17 жилых массивах, включая поселки Большие Дербышки, Самосырово, Радужный, Юдино и другие, установят около 1 000 светодиодных энергосберегающих светильников. Бюджет этого этапа программы — 40 миллионов рублей.



На обновление дорожной разметки в этом году выделили 520 миллионов рублей. Планируется нанести 420 тысяч кв. м разметки, из них уже выполнено 158 тыс. кв. м (около 37%). На главных магистралях ее наносят термопластиком для долговечности, на тихих улицах — краской. По условиям контракта все работы должны быть завершены до сентября, сообщил заместитель главы исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.



«Продолжение дублера Горьковского шоссе с путепроводом через дорожные пути — наш важнейший проект»

В строительстве главным объектом сейчас числится автомобильная дорога с путепроводами через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. По словам Игоря Куляжева, это один из важнейших этапов реализации, который в будущем планируется вывести на трассу М-7. Протяженность участка составит полтора километра, а ширина будет варьироваться от двух до четырех полос.

На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. Так, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино.

— Продолжение дублера Горьковского шоссе с путепроводом через дорожные пути — наш важнейший проект. Важно понимать, что такие дороги строятся не за один год, но для нашей дорожно-транспортной схемы этот объект имеет особое значение, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.