Российским спортсменам выделили 2,6 млрд рублей для подготовки к Олимпиаде-2028
Деньги направят из спортивного фонда от отчислений букмекеров
На подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2028 выделили 2,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр спорта России и глава Российского спортивного фонда (РСФ) Михаил Дегтярев в своих соцсетях.
До 29 июня фонд будет собирать заявки от спортивных федераций. Выделенные деньги распределят на конкурсной основе. При этом у заявителя должно быть не менее 20% от запрошенной суммы.
Средства можно направить на оплату труда, стимулирующие выплаты спортсменам и тренерам, аренду объектов спорта, проезд, питание, экипировку, антидопинговое и медицинское обеспечение, проведение соревнований и другие цели.
Деньги в Спортивном фонде России собираются от отчислений букмекеров в спорт.
Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе. При этом еще неизвестно, выступят ли там российские спортсмены в полном составе и без ограничений. В некоторых международных спортивных федерациях остаются введенными санкции против России.
Ранее сегодня российским гимнастам разрешили выступать на турнирах с флагом и гимном.
