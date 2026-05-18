Часть Вахитовского района Казани на сутки останется без водоснабжения
Воду временно отключат в связи с заменой аварийного участка водопровода
Часть Вахитовского района Казани на сутки останется без водоснабжения. Об этом сообщили в «Водоканале».
Воду временно отключат в связи с заменой аварийного участка водопровода по улице Щапова, 27 с 09.00 20.05.2026. до 09.00 21.05.2026.
Водоснабжения не будет по следующим адресам:
- Бутлерова, 4, 6, 7, 14, 14к1, 14корп.б, 14корп.д, 16, 16к2, 3, 4, 16в, 18к2, 20а, 21, 21а, 22, 23, 25, 29, 30, 30а, 31, 33, 34/13, 35/15, 39/18;
- Галактионова, 24/10;
- Гоголя, 1, 3а, 2, 4, 4а к1, 4б, 5, 5/1, 7/16, 7а;
- Максима Горького, 16/7;
- Маяковского, 1/49, 2/57, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 11, 12, 13/34, 15/35, 17, 18/39, 19, 20, 23а, 24, 24а, 24лит.А, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 29г, 30/16, 30а, 31/14;
- Муштари, 15, 15а, 19а;
- пер-к Катановский, 1, 2, 2а, 3, 3лит.А, 4, 5, 6, 7, 8, 8/9, 9, 11;
- Пушкина, 32, 32к2, 38б;
- Ульянова-Ленина, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 49/1, 57/2;
- Щапова, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14/31, 14/31к1, 15, 16/30, 17, 18, 19, 20к1, 21, 23, 25, 27, 37.
Всего под отключение попадут 60 многоквартирных жилых домов, шесть частных жилых домов, 21 административное здание и шесть социальных учреждений. Власти города уже принимают заявки на подвоз воды автоцистернами.
Ранее водоснабжение временно отключали в Советском и Авиастроительном районах Казани.
