В семи районах Казани обновят 1,6 тыс. уличных фонарей

В Казани выделят 350 млн рублей на ремонт уличных фонарей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана. Завершить работы необходимо до 21 октября.

Ремонт затронет сразу семь районов города. Старт ремонтных мероприятий запланирован на 15 мая.

В Авиастроительном и Ново‑Савиновском районах обновят освещение на улице Челюскина (6/9), на тропинке между улицами Воронихина и Кутузова, на улице Гудованцева (50а), между школой №62 и МКД №16 по улице Ликина (16), на улице Академика Павлова (3), на улице Белинского (от 2а до 8/12, 21), на улице Социалистической (Соцгород), на улице Карагандинской (от Побежимова до Максимова), на улице Восход (от дома №45 в направлении железнодорожных путей), на улице Копылова и в других локациях.

В Вахитовском и Приволжском районах ремонт коснется улицы Достоевского (тротуар), участка между улицей Маршалской и остановкой «Станция метро Аметьево», перекрестков улиц Островского и Айдинова, Бутлерова и Маяковского, улицы Альфреда Халикова (от речного порта до пляжа «Локомотив» с учетом технического присоединения), а также участка на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта.

В Кировском и Московском районах обновят освещение на улице Новороссийской (Ново‑Юдино), улице Фрунзе (дом 9), улице Адмиралтейской, на участке от дома 50 по улице Привокзальной до улицы Богатырской, на улицах Привокзальной и Краснококшайской (дом 92), в сквере Столярова, на участке Мулланура Вахитова — Большая Крыловка, на местном проезде по проспекту Ибрагимова (от дома №9 по улице Ямашева до дома №1 по улице Чистопольской), на тротуаре возле школы №87 (улица Серова, 12а) и в сквере за домом 32/20 по проспекту Ибрагимова.

В Советском районе работы пройдут на улице Толбухина (от улицы Зур Урам, 12, до улицы Губкина, 50), на проезде между домами №42 по улице Академика Губкина и №9а по улице Зур Урам, а также на улице Советской в жилом массиве Дербышки (тротуар) и др.

Рената Валеева