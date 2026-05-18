Власти Казани на 100 млн рублей увеличили затраты на детский летний отдых в 2026-м

По словам главы города, казанская сеть лагерей позволяет охватить организованным отдыхом свыше 40 тысяч детей

На организацию отдыха и оздоровления детей в летний период 2026 года власти Казани выделят 774,8 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель городского комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков на аппаратном совещании.

Самую крупную часть этой суммы составляет республиканский бюджет — 564,9 миллиона рублей, при этом годом ранее эта сумма была меньше на 100 миллионов рублей — 464,3 миллиона рублей. В финансирование также входят родительские взносы, которые также выросли по сравнению с прошлым годом — с 166 миллионов до 203 миллионов рублей. Из городского бюджета на эти цели будет выделено 6,7 миллиона (в 2025-м эта сумма составляла 5,1 миллиона рублей).



— В оставшийся период нам нужно, уважаемые руководители, проверить готовность каждого лагеря. Номер один — это вопрос безопасности наших детей, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам главы города, казанская сеть лагерей позволяет охватить организованным отдыхом свыше 40 тысяч детей города. Напомним, что в Татарстане стоимость путевок в детские лагеря начинается с 40 тыс. рублей.

