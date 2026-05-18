Путин на Совбезе РФ обсудил развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин провел очередное собрание с членами Совета безопасности РФ. На повестке стояло обсуждение развития отрасли редких и редкоземельных металлов.

Путин подчеркнул, что Совбез РФ напрямую не имеет отношения к данной отрасли, но эта тема важна для технологического суверенитета и национальной безопасности страны.

— Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания — понятно почему, — сказал президент Путин.

На заседании с президентом приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее в Правительстве РФ продлили на шесть месяцев временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

Зульфат Шафигуллин