Менеджеры по продажам и кассиры — самые востребованные профессии этой весны в России

Фото: Мария Зверева

Менеджеры по продажам и кассиры являются самыми востребованными профессиями в России этой весной. Такие результаты дает РИА «Новости» со ссылкой на исследования.

Вакансии на менеджеров по продажам и кассиров на специализированных порталах размещались в весенний период чаще остальных. В тройку также вошли продавцы-консультанты и курьеры. При этом исследования показали, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12%, а для кассиров выросла более чем на 16%.

В топ-10 самых востребованных профессий также отнесли разнорабочих, водителей, поваров и пекарей, бухгалтеров, кладовщиков, упаковщиков и врачей.

Розничная торговля остается сферой, где наблюдается дефицит кадров. По некоторым данным, в первом квартале в среднем на одну вакансию в рознице в ПФО приходилось 3,3 активных резюме на активную вакансию, а в Татарстане — 3,4. При этом нормой считается уровень от 4 до 8.

