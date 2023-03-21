В мэрии Казани признали дорожную проблему в Авиастроительном районе, но решать ее будут «в последующие годы»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители Казани регулярно жалуются на состояние дорог в Авиастроительном районе. На проблему просят обратить внимание в том числе в комментариях к утреннему посту раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!».



Власти города признали: «Многие поселковые улицы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения капитального ремонта». Жителей заверили, что замечания по улицам, которые они указывали в жалобах, передали в районную администрацию.

Казанцы в обращениях указывали, что из-за отсутствия нормальной инфраструктуры «ремонт необходим здесь и сейчас», «нужно не планировать, а делать». В мэрии традиционно сообщили:

— В настоящее время целевого финансирования на ремонт поселковых улиц не выделено, вопрос рассмотрят при формировании соответствующих дорожных программ на последующие годы.

Казанцы в обращениях возмущались, что вопрос стоит в том числе о невозможности передвижения в направлении трассы М-7.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов сообщал, что в Казани планируют решить проблему с пробками в северной части Авиастроительного района — пропускную способность на въезде с М-7 намерены увеличить с 3 680 до 4 639 машин в час.

В прошлом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани отремонтировали 25 участков дорог протяженностью 14 км. В частности, работы прошли на улицах Фатыха Амирхана, Четаева, Копылова, а также на проспекте Ямашева.

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Маргарита Головатенко