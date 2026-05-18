На майских праздниках Казань посетили около 225 тысяч туристов

Среди этого числа как иногородние гости столицы Татарстана, так и иностранные

Фото: Артем Дергунов

За период майских праздников Казань посетили около 225 тысяч туристов, о чем сообщил мэр города Ильсур Метшин на аппаратном совещании. Он отметил, что среди гостей столицы Татарстана были как граждане других регионов России, так и иностранцы.

— Начало мая выдалось очень плотным на события. Мы отпраздновали 9 Мая, у нас было много спортивных турниров, семейных фестивалей, и длинные майские выходные стали всплеском туристической активности, — заявил Ильсур Метшин.

Напомним, что туристы составили почти 30% пользователей самокатов в Казани в майские выходные. Больше всего поездок в городе в праздничные дни совершили туристы из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также жители близлежащих городов и регионов — Альметьевска, Ижевска и Уфы.

Наталья Жирнова