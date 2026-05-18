Экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова внесли в базу «Миротворца»*
Также в список попал бывший хоккеист казанской команды Алексей Чупин
Бывший капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов внесен в базу «Миротворца»*. Информацию об этом передает ТАСС.
Также в базу «Миротворца» попал экс-хоккеист «Ак Барса», ныне руководитель казанского спорткомплекса «Ватан» Алексей Чупин.
Кроме них, в список добавлены российский нападающий челябинского «Трактора» Александр Кадейкин и шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон.
Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также оказание поддержки в проведении специальной военной операции.
Ранее в базу «Миротворца»* были внесены татарстанские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева — единственные участники от России на Олимпийских играх — 2026 в лыжных гонках.
Напомним, Данис Зарипов завершил игровую карьеру в 2023 году, сейчас он является депутатом Госсовета Татарстана.
Справка
* данный ресурс признан экстремистским и опасным.
