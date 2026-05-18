Представители European Aquatics планируют приехать в Казань в июне

Стороны должны обсудить возможность проведения в столице Татарстана чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году

Фото: Артем Дергунов

В июне в Казани ожидается визит представителей Европейской федерации плавания (European Aquatics). Стороны должны обсудить возможность проведения в столице Татарстана чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом ТАСС сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

— Мы надеемся, что представители европейской федерации приедут к нам в Казань на чемпионат России по плаванию, который пройдет в июне, и будем уже собирать дорожную карту по данному мероприятию, — сказал Леонов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изначально чемпионат Европы по водным видам спорта в Казани должен был пройти в 2024 году. Однако из-за введенных против России санкций проведение турнира в столице Татарстана перенесли на более поздний срок.

На днях министр спорта РТ Леонов заявил, что ведомство находится в тесных контактах с European Aquatics по вопросу проведения чемпионата Европы — 2028.

Зульфат Шафигуллин