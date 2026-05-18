Мэр Бугульмы: результат работы городских служб, мягко говоря, оставляет желать лучшего
При этом финансирование на эти работы было увеличено, заявил Дамир Фаттахов
Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов раскритиковал работу городских служб. Чиновник намерен возобновить ежедневные утренние обходы города.
По словам Фаттахова, ранее финансирование работы городских служб было увеличено.
— Вижу ваши обращения по покосу травы, уборке дорог и улиц. И я с ними согласен: результат работы городских служб, которые занимаются содержанием города, пока, мягко скажем, оставляет желать лучшего. Необходимо обеспечить порядок и благоустройство в городе, — заявил Фаттахов в своих соцсетях.
Мэр также предложил организовать большую фан-зону на Центральной площади на два ближайших матча казанского «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина. Сейчас в серии казанцев с ярославским «Локомотивом» 2:2, команды играют до четырех побед одной из сторон.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».