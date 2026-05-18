Мэр Бугульмы: результат работы городских служб, мягко говоря, оставляет желать лучшего

При этом финансирование на эти работы было увеличено, заявил Дамир Фаттахов

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов раскритиковал работу городских служб. Чиновник намерен возобновить ежедневные утренние обходы города.

По словам Фаттахова, ранее финансирование работы городских служб было увеличено.

— Вижу ваши обращения по покосу травы, уборке дорог и улиц. И я с ними согласен: результат работы городских служб, которые занимаются содержанием города, пока, мягко скажем, оставляет желать лучшего. Необходимо обеспечить порядок и благоустройство в городе, — заявил Фаттахов в своих соцсетях.

Мэр также предложил организовать большую фан-зону на Центральной площади на два ближайших матча казанского «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина. Сейчас в серии казанцев с ярославским «Локомотивом» 2:2, команды играют до четырех побед одной из сторон.

Зульфат Шафигуллин