В России замедлились темпы роста оборота онлайн-торговли продовольственными товарами

Продажи выросли на 23,9% — это худший квартальный рост с 2023 года

Фото: Динар Фатыхов

В России замедлились темпы роста рынка оборота онлайн-торговли продовольственными товарами, сообщает «Коммерсант».

По данным источника, рынок e-grocery с января по март вырос на 23,9% год к году и достиг 482 млрд рублей. Этот худший квартальный рост со времен января 2023 года.

Одним из главных факторов снижения онлайн-торговли продовольственными товарами эксперты называют проблемы с интернетом в стране. Также на показатель повлияло растущее стремление россиян сэкономить.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом доля онлайн-продаж выросла с 5,7 до 6,6% — за счет снижения трафика в офлайн-магазинах.

Ранее, в конце марта, в России было зафиксировано снижение активности продавцов на маркетплейсах: в начале 2026 года число новых селлеров оказалось на 40% ниже, чем годом ранее.

Зульфат Шафигуллин