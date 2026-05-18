Ильсур Метшин после «КазаньФорума»: «Без пауз начинаем подготовку к саммиту Россия — АСЕАН»

В мероприятии примут участие представители 11 стран — главы государств и правительств

Фото: Артем Дергунов

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал на аппаратном совещании о предстоящих крупных событиях в городе. По его словам, жителей и гостей столицы Татарстана ожидает насыщенная программа, включающая концерты, выставки, фестивали и конференции.

Особое внимание градоначальник уделил предстоящему саммиту Россия — АСЕАН, в котором примут участие главы государств и правительств 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Без пауз начинаем подготовку к саммиту Россия — АСЕАН, в котором примут участие представители 11 стран — главы государств и правительств. <...> Безусловно, от нас требуется обеспечить безопасность участников форума и сделать все, чтобы их впечатления от Казани были самыми лучшими, — заявил Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также выразил надежду, что, как и после крупных международных событий (Универсиады, Кубка конфедераций, чемпионата мира по футболу, саммита БРИКС), Казань приобретет новых друзей и установит прочные партнерские отношения с деятелями культуры исламских стран после приобретения Казанью статуса культурной столицы исламского мира. Напомним, что на майских праздниках Казань посетили около 225 тысяч туристов. Среди этого числа как иногородние гости столицы Татарстана, так и иностранные.

Наталья Жирнова