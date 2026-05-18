Белоруссия и Россия начали совместные ядерные учения

Белоруссия и Россия начали совместные ядерные плановые учения на белорусской территории. Об этом сообщает издание «БелТА» со ссылкой на Минобороны республики.

Целью тренировки называется проверка готовности техники и вооружения, в том числе частей ракетных войск.

Особый акцент будет сделан на отработке доставки и подготовки к применению ядерных боеприпасов. Тренировка является плановой, проходит в рамках Союзного государства и не направлена на третьих лиц, уточнили в Минобороны Белоруссии.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовал в праздничном параде на 9 Мая.

Зульфат Шафигуллин