Белоруссия и Россия начали совместные ядерные учения
Белоруссия и Россия начали совместные ядерные плановые учения на белорусской территории. Об этом сообщает издание «БелТА» со ссылкой на Минобороны республики.
Целью тренировки называется проверка готовности техники и вооружения, в том числе частей ракетных войск.
Особый акцент будет сделан на отработке доставки и подготовки к применению ядерных боеприпасов. Тренировка является плановой, проходит в рамках Союзного государства и не направлена на третьих лиц, уточнили в Минобороны Белоруссии.
Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовал в праздничном параде на 9 Мая.
