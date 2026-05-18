В Казани выделили 15 млн рублей на виртуальную ИТ-инфраструктуру для госорганов

Власти Казани объявили тендер на предоставление защищенной виртуальной инфраструктуры стоимостью 15,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, дата-центр должен находиться не дальше 50 км от Казани. Оказание услуг запланировано с июля по декабрь 2026 года. Начальная стоимость контракта составляет 15,64 млн рублей.

Подрядчику предстоит предоставить вычислительные мощности для размещения государственных информационных ресурсов в дата-центре уровня не ниже Tier III. Речь идет о предоставлении не менее 90 виртуальных машин, каналов связи, систем резервного копирования, межсетевых экранов и средств защиты информации.

Также исполнитель должен обеспечить круглосуточную техническую поддержку, защиту от DDoS-атак и подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия.

