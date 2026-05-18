Татарстан оказался в числе лидеров по количеству победителей школьных олимпиад
Уступили только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу
Татарстан уступил только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу по количеству победителей школьных олимпиад в текущем учебном году. Соответствующую статистику озвучило РИА «Новости» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Лидером стала Москва, у которой 1 972 школьника стали победителями школьных олимпиад. На втором и третьем местах расположились Московская область (578 человек) и Санкт-Петербург (344 человека). В Татарстане число победителей школьных олимпиад составило 269 школьников.
Цикл школьных олимпиад на учебный год — 2025/2026 официально завершен.
В августе 2025 года министр просвещения России Кравцов похвалил татарстанских школьников на встрече с президентом Владимиром Путиным за выдающиеся результаты на международных олимпиадах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».