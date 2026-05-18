Новости общества

23:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На 1 мая исполнение нацпроектов в Татарстане составило 15 млрд рублей

13:17, 18.05.2026

Это 27,8% от годового плана

На 1 мая исполнение нацпроектов в Татарстане составило 15 млрд рублей
Фото: Айдар Раманкулов

Исполнение национальных проектов в Татарстане на 1 мая составило 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

В годовом плане исполнение нацпроектов выполнено на 27,8%.

В основном средства направлены по следующим национальным проектам:

  • «Семья» — 6,2 млрд рублей (35%);
  • «Инфраструктура для жизни» — 3,3 млрд рублей (17%);
  • «Молодежь и дети» — 2,4 млрд рублей (32%);
  • «Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей (100%).
Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всего на 2026 год по 11 нацпроектам в Татарстане предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 53,8 млрд рублей. В том числе 28,8 млрд рублей — из федерального бюджета и 25 млрд рублей — из республиканского бюджета.

Ранее стало известно, какую сумму с начала года власти страны направили на реализацию нацпроектов в России.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также