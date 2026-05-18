На 1 мая исполнение нацпроектов в Татарстане составило 15 млрд рублей

Исполнение национальных проектов в Татарстане на 1 мая составило 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

В годовом плане исполнение нацпроектов выполнено на 27,8%.

В основном средства направлены по следующим национальным проектам:

«Семья» — 6,2 млрд рублей (35%);

«Инфраструктура для жизни» — 3,3 млрд рублей (17%);

«Молодежь и дети» — 2,4 млрд рублей (32%);

«Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей (100%).

Всего на 2026 год по 11 нацпроектам в Татарстане предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 53,8 млрд рублей. В том числе 28,8 млрд рублей — из федерального бюджета и 25 млрд рублей — из республиканского бюджета.

Зульфат Шафигуллин