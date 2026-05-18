На 1 мая исполнение нацпроектов в Татарстане составило 15 млрд рублей
Это 27,8% от годового плана
Исполнение национальных проектов в Татарстане на 1 мая составило 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.
В годовом плане исполнение нацпроектов выполнено на 27,8%.
В основном средства направлены по следующим национальным проектам:
- «Семья» — 6,2 млрд рублей (35%);
- «Инфраструктура для жизни» — 3,3 млрд рублей (17%);
- «Молодежь и дети» — 2,4 млрд рублей (32%);
- «Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей (100%).
Всего на 2026 год по 11 нацпроектам в Татарстане предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 53,8 млрд рублей. В том числе 28,8 млрд рублей — из федерального бюджета и 25 млрд рублей — из республиканского бюджета.
