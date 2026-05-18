В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Срок продлен еще на 6 месяцев — до 30 ноября 2026 года

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на шесть месяцев. Соответствующее решение принято Правительством РФ. Временный запрет будет действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года.

Также под действие запрета на вывоз подпадают металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия для извлечения драгоценных металлов.

— Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту, — говорится в сообщении Правительства РФ.

Подобные временные запреты вводятся с 2022 года с целью увеличения загрузки внутренних производственных мощностей некоторых предприятий.

Зульфат Шафигуллин