Татарстан вошел в топ-6 самых стареющих регионов России

Старение населения больше всего фиксируется в регионах Центральной России, Поволжья и части Урала

Татарстан вошёл в список самых стареющих регионов России. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследования.

Чаще всего старение населения фиксируется в регионах Центральной России, Поволжья и части Урала. В топ-6 вошли Тамбовская, Кировская, Курганская, Тульская, области, Мордовия и Татарстан. Речь идет о мужчинах 63 лет и женщинах 58 лет и старше.

Высокая доля пожилых в Татарстане связана с позитивными фактором, объясняют эксперты исследования. В республике показатель старения населения растет из-за более развитой системы здравоохранения и популярности здорового образа жизни.

Рост доли стареющих жителей несет риски для экономики страны. В частности, это может привести к потере до 1% потенциального ВВП России в ближайшие два года, считают эксперты.



Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число лидеров по регионам по «кадровому резерву». В 2025 году в республике насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных.

Зульфат Шафигуллин