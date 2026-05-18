«Зенит» потратил почти 200 млн евро на чемпионский состав

Больше всех среди чемпионов РПЛ последних десяти лет

«Зенит» потратил почти 200 млн евро на состав, который стал чемпионом в сезоне-2025/2026. Такую статистику приводит спортивный портал «Спортс». В расчет шли расходы на трансфер игроков основного состава.

Сумма оказалась выше всех среди чемпионов РПЛ последних десяти лет. Ранее рекорд на этом отрезке тоже принадлежал «Зениту» — 188 млн евро в 2021/2022 годах. В прошлом сезоне чемпион страны «Краснодар» потратил на чемпионский состав 59 млн евро.

«Зенит» выиграл чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026, набрав 68 очков. Второе место занял «Краснодар», отставший на два балла. Тренирует «Зенит» российский специалист Сергей Семак — экс-капитан казанского «Рубина». Для него титул стал седьмым в РПЛ.

Казанский «Рубин» финишировал восьмым, ухудшив прошлогодний показатель на одну строчку.

Зульфат Шафигуллин