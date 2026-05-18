Российским гимнастам разрешили выступать на турнирах с флагом и гимном

Исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения на российскую символику

Российским гимнастам разрешили выступать на международных турнирах под флагом и гимном страны. Ограничения были сняты решением Исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Разрешение выступать с флагом и гимном распространяются на все пять гимнастических видов спорта — спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

С марта 2022 года российские спортсмены были отстранены от всех международных соревнований из-за санкций.

В ноябре 2025 года гимнастам из России дали допуск на турниры Европы.

Недавно в «Реальном времени» вышло интервью с одним из лидеров сборной России по прыжкам на батуте Кириллом Козловым, где он в том числе рассказывает о влиянии санкций на российских гимнастов.

Зульфат Шафигуллин