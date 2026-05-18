Доля ИТ-отрасли в структуре ВВП России удвоилась за шесть лет

Отрасль является одной из самых быстрорастущих в экономике РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Доля ИТ-отрасли в структуре ВВП России удвоилась за шесть лет. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике. За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил 5 трлн рублей, — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер также добавил, что рынок «облачных» сервисов продемонстрировал четырехкратный рост за те же шесть лет. По мнению Мишустина, развитие ИТ-отрасли в России должно работать на опережение и успешно конкурировать с зарубежными продуктами.

