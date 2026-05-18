В США готовят новые антироссийские санкции

Предположительно, они будут направлены против стран, покупающих российскую нефть

В США готовят новые антироссийские санкции против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм* в интервью NBC News.

— Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту [Дональду] Трампу ввести санкции против теневого флота стран, продолжающих поддерживать Россию за счет дешевых закупок нефти, — сказал сенатор.

Он также добавил, что конгресс США близок к принятию новых антироссийских санкций.

В конце марта Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России, введенных из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы.

Зульфат Шафигуллин