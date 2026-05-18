Глава Минэкономразвития Решетников: рост безработицы может помочь перестройке экономики
Это приведет к перетоку рабочих на более производительные места, считает чиновник
Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что рост безработицы может помочь в перестройке российской экономики. Об этом чиновник заявил в интервью РБК.
— В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места, — сказал Решетников.
Глава Минэкономразвития добавил, что сейчас в России фиксируется очень низкий уровень безработицы.
Ранее, в апреле, президент РФ Владимир Путин потребовал объяснить, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».