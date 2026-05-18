Глава Минэкономразвития Решетников: рост безработицы может помочь перестройке экономики

10:23, 18.05.2026

Это приведет к перетоку рабочих на более производительные места, считает чиновник

Фото: Мария Зверева

Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что рост безработицы может помочь в перестройке российской экономики. Об этом чиновник заявил в интервью РБК.

— В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места, — сказал Решетников.

взято с сайта kremlin.ru

Глава Минэкономразвития добавил, что сейчас в России фиксируется очень низкий уровень безработицы.

Ранее, в апреле, президент РФ Владимир Путин потребовал объяснить, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий.

Зульфат Шафигуллин

