Глава Минэкономразвития Решетников: рост безработицы может помочь перестройке экономики

Это приведет к перетоку рабочих на более производительные места, считает чиновник

Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что рост безработицы может помочь в перестройке российской экономики. Об этом чиновник заявил в интервью РБК.

— В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места, — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что сейчас в России фиксируется очень низкий уровень безработицы.

Ранее, в апреле, президент РФ Владимир Путин потребовал объяснить, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий.

Зульфат Шафигуллин