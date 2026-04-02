На ремонт дорог трех районов Казани направят 1 млрд рублей

В перечень объектов капитального обновления вошли 36 улиц — в Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах

До середины 2026 года в Казани проведут капитальный ремонт автодорог общего пользования. В трех районах города — Авиастроительном, Ново-Савиновском и Кировском — в этот план капремонта вошло около 36 улиц. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

На улице Новороссийской обновят дорожное покрытие, тротуары и установят освещение. На улице Туристической отремонтируют участок до детского сада №92. Особое внимание уделят улице Гипсовой, где помимо ремонта дороги модернизируют водоотводную систему. Также в планах обновление Куземетьевских улиц, участка улицы Березовой с обустройством проезда к улице Каширской и ремонт целого комплекса улиц, включающего Садовую, Аракчинскую и прилегающие к ним улицы.



На эти улицы у «Дирекции финансирования ПДР» уйдет почти 500 млн рублей. Как сообщает администрация КирМоса, пять участков отремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Авиастроительном районе ремонтные работы затронут улицы Суворова, Дениса Давыдова, Ашхабадскую, Луначарского, а также ряд других улиц в жилых массивах Северный, Грабарский и Сухая Река. Особое внимание уделят ремонту тротуаров и благоустройству прилегающих территорий.

В Ново-Савиновском районе капитальный ремонт проведут на улице Голубятникова и в жилом массиве Савиново, где обновят 3-ю и 11-ю Кадышевские улицы. Работы также запланированы в жилых массивах Дружба, Щербаково и Борисоглебское. Оба района обойдутся городу также в полмиллиарда рублей.



Напомним, что в Татарстане направят более 200 млрд рублей на ремонт региональных дорог.

Наталья Жирнова