В Казани завершается программа ремонта поселковых дорог за 2 млрд рублей
На текущий момент работы выполнены на 99%, полностью завершены работы на 88 участках из 91 запланированного
В Казани завершается реализация программы обновления дорожной инфраструктуры в поселках. В текущем году ремонтные работы охватили 91 участок общей протяженностью 43 километра, сообщает пресс-служба мэрии. Обновленные участки осмотрел Ильсур Метшин.
Известно, что на эти цели было направлено более 2 млрд рублей.
Примером успешного обновления стала улица Салиха Батыева в поселке Восточном Приволжского района. Здесь впервые появились тротуар и освещение. За период с конца апреля по начало июля был отремонтирован участок площадью 6,2 тыс. квадратных метров и протяженностью 836 метров.
— Теперь жители могут безопасно проехать и пройти, а дети смогут добираться до спортивных и социальных учреждений, не подвергая себя лишним рискам, — отметил глава города Ильсур Метшин.
На текущий момент программа ремонта поселковых улиц выполнена на 99%. Полностью завершены работы на 88 участках из 91 запланированного. Напомним, что в рамках общегородской программы на развитие дорожной сети Казани выделено более 21,5 млрд рублей. Из них:
- 1,76 млрд рублей — на капитальный ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта;
- 6 млрд рублей — на обновление изношенных дорожных слоев;
- 4,27 млрд рублей — на программу «Наш двор»;
- 1 млрд рублей — на внутриквартальные проезды;
- 6,4 млрд рублей — на повышение безопасности дорожного движения.
