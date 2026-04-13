Татарстан увеличит квоту на индийских работников — 3,3 тысячи человек за год

Среди востребованных специальностей — монтажники технологических трубопроводов, станочники, арматурщики, бетонщики, слесари-сантехники, повара, швеи и другие специалисты

В 2026 году Татарстан планирует привлечь более 3,3 тысячи работников из Индии, что в пять раз превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты республики Клара Тазетдинова, передает РБК.

Среди востребованных специальностей — монтажники технологических трубопроводов, станочники, арматурщики, бетонщики, слесари-сантехники, повара, швеи и другие специалисты. Предприятия республики активно заявляют о потребности в иностранных работниках.

По данным миграционной службы, за первые три месяца года в Татарстан прибыло втрое больше индийских работников, чем за аналогичный период прошлого года. На апрель 2026-го в регионе находилось около 1,8 тысячи граждан Индии. Наверное, одним из самых объемных блоков в миграционной политике республики можно назвать работу с трудовыми мигрантами.

Наталья Жирнова