В Казани открылся обновленный Центр уникального мастерства (ЦУМ)

В Казани официально начал работу Центр уникального мастерства (ЦУМ), разместившийся в историческом здании бывшего универмага. Пространство посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, который осмотрел изделия местных ремесленников. Для посетителей также организованы выставки этнографических костюмов, картин и старинных самоваров, а также мастер-классы по народным ремеслам и национальной кухне.
