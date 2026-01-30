«Очень специфичный народ»: чем индийцы могут заинтересовать предприятия Татарстана

Республика постепенно привлекает трудовых мигрантов из Индии, а помочь в этом может открытие генконсульства в Казани и увеличение квоты

В России наблюдается растущий приток трудовых мигрантов из Индии, которые становятся важным источником квалифицированной рабочей силы. По последним данным, в стране работает более 70 тысяч индийских специалистов, в том числе около 400 в Татарстане, которые заняты преимущественно в строительстве, промышленности и особой экономической зоне «Алабуга». Не исключено, что увеличение квоты, открытие генконсульства Индии в Татарстане и дефицит определенных специалистов приведут к дальнейшему росту численности трудовых мигрантов из Индии в регионе. Зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

«Для них подобная релокация — это взвешенное решение, предполагающее долгосрочную вовлеченность»

На конец октября 2025 года численность иностранцев, официально осуществляющих трудовую деятельность, составляла 190 тыс. человек, следует из доклада Росстата. Одна из стран, чьи граждане в большом количестве трудятся в России по визовой схеме, — Индия: на момент публикации доклада индийцев, участвующих в российской экономике, насчитывалось более 39 тысяч человек. Это второй по объему показатель после Китая — из Поднебесной в Россию на тот момент приехало 67 тысяч китайцев в качестве трудовых мигрантов.

4 декабря во время визита президента России Владимира Путина в Индию было подписано двустороннее соглашение между странами о мобилизации рабочей силы. По нему россияне смогут без ряда формальностей отправляться на работу в Индию, а индийцы — в Россию. Пока у документа статус «не вступил в силу». Тем временем, по данным, которые предоставил посол республики в России Винай Кумар, к концу года число работающих в России индийских мигрантов возросло до 70 тысяч человек.



— Главное преимущество визовых мигрантов из Индии перед рабочими, приезжающими из того же Узбекистана, — это гарантия их долгосрочной занятости. Граждане Узбекистана работают по патенту, не привязаны к конкретному работодателю и могут в любой момент просто не выйти на работу. К тому же для граждан СНГ Россия довольно близка и понятна по культуре, так что они легко могут отправиться в свободное плавание. Индийцы же, напротив, оформляются по трудовой визе, которая связывает их с конкретным работодателем и территорией. Для них такая работа — серьезный и осознанный шаг, ведь речь идет о поездке в совершенно чужую страну, с иным менталитетом. Для них подобная релокация — это взвешенное решение, предполагающее долгосрочную вовлеченность, — рассказала «Реальному времени» директор направления «Индустриальный аутсорсинг» в группе компаний ANCOR, где оказываются услуги подбора персонала и кадрового консалтинга, Наталья Колесникова.

К тому же привлечение визовых мигрантов характеризуется индивидуальными потребностями работодателей в том или ином специалисте. В 2026 году квота на привлечение квалифицированных иностранных работников на визовой основе составит уже 278 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году: 234 тысячи.

Зачем Татарстану мигранты из Индии и зачем им сюда приезжать?

Не исключено, что все эти факторы в совокупности могут означать дальнейший рост числа трудовых мигрантов в России, в том числе в Татарстане. Интересно, что республика, по данным Росстата на октябрь, оказалась на пятом месте по привлечению иностранной рабочей силы среди регионов страны — здесь находится 2,2% от общего числа мигрантов.

В 2025 году квота на трудоустройство граждан Индии в Татарстане составила 707 человек. На начало августа в республике работали уже 132 индийца, а к октябрю эта численность выросла до 400 человек (по данным замминистра труда Татарстана Клары Тазетдиновой). 63,6% из них были заняты в сфере строительства, 20,7% — в обработке, а еще 12,3% — в особой экономической зоне «Алабуга», что делает ее главным работодателем для индийских рабочих.

В январе 2026 года в особой экономической зоне трудится порядка 100 специалистов из Индии, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ОЭЗ. Все они высококвалифицированные специалисты (ВКС), инженеры и технические эксперты. По словам представителя ОЭЗ, индийцы составляют менее 1% штата, но выполняют важные вспомогательные и экспертные функции.

— Индия является нашим стратегическим партнером по линии БРИКС, обладающим колоссальным человеческим капиталом и высококлассными техническими специалистами. Привлечение индийских кадров позволяет нам поддерживать высокие темпы строительства и эксплуатации объектов, обеспечивая бесперебойную работу резидентов в условиях общероссийского тренда на дефицит трудовых ресурсов, — заявили в «Алабуге».

Реальное время / realnoevremya.ru

Очень важным шагом в сотрудничестве двух республик стало ноябрьское открытие генерального консульства Индии в Казани. Инициатива открытия новых дипломатических учреждений исходила от индийской стороны. На недавнем Дне Индии, который прошел 28 января в Казани, новый генеральный консул Индии в республике Джейсундхар Д. Файлы обозначил, что потенциал для совместной работы двух республик практически безграничен.

— Например, у вас — Иннополис, у нас также есть бизнес-инкубаторы для технологических стартапов, которые хотели бы вырасти и покорить мир. И это, конечно, одна из областей сотрудничества, — заявил генконсул в разговоре с «Реальным временем».

Как отметил Джейсундхар Д., индийские специалисты могут внести существенный вклад в различные отрасли Татарстана, включая инженерное дело и медицину. По его мнению, важным фактором является наличие большого числа индийских студентов, обучающихся в медицинских вузах региона. За 4—5 лет обучения они не только получают профессиональное образование, но и осваивают русский язык, что делает их перспективными кадрами для системы здравоохранения республики.

«Очень специфичный народ, с очень специфической психологией и отношением к кухне»

Несмотря на то, что Татарстан достаточно тесно работает с Индией, и наоборот, главным камнем преткновения в этом взаимодействии можно назвать саму адаптацию приезжающих в Россию. На недавнем пресс-бранче глава Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин отметил этот аспект как самый затруднительный.



— Сейчас мы очень плотно работаем с индийцами. Но по опыту работы предприятий республики, когда они завозили индийцев к себе работать, это был очень специфичный народ, с очень специфической психологией и очень специфическим отношением к кухне. Они не едят нашу еду, совсем, — заявил Муллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем не менее Наталья Колесникова заявила, что хоть «культурные и бытовые различия действительно есть, но мигранты довольно быстро их решают».



— Индийцы привозят с собой привычные специи в достаточном количестве, чтобы адаптировать местную еду. К тому же их рацион не слишком разнообразен и в основном состоит из вегетарианских блюд из риса, бобовых, овощей и лепешек. Обычно достаточно организовать помощь с приобретением необходимых продуктов, а дальше они готовят все самостоятельно. Кстати, иногда вместе с рабочими приезжает повар, который готовит для всех традиционные блюда, — поделилась специалист по кадрам.

Представители ОЭЗ «Алабуга» рассказали, что, помимо культурных препятствий, специалисты сталкиваются с климатическими особенностями России и языковым барьером.

— Мы обеспечиваем комфортные условия проживания в современных хостелах, учитываем культурные и гастрономические особенности в системе питания. Для преодоления языкового барьера предусмотрены обязательные курсы русского языка, истории России, а также цифровые платформы взаимодействия. В том числе и изучение законов России, — рассказали в «Алабуге».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Вместе с тем специалисты из Индии имеют большие преимущества для работодателей по трудовым качествам, это подтверждают сами компании: они демонстрируют высокую дисциплину и профессионализм, а также могут отлично обучаться. Последнее подтверждают слова генконсула Джейсундхара Д., поскольку индийские граждане, обладающие многоязычным опытом, способны достаточно быстро освоить русский язык.

— И в данном случае, в России, русский язык также имеет много общего с санскритом: грамматическая структура, падежи, роды — все похоже, поэтому индийцам не составит труда выучить русский язык, — заявил он.



Трудно может быть не только индийским мигрантам, но и работодателям, которые их привозят

Визовый режим работы, ответственность и конкретная специализация — это те преимущества, за которые работодателям, заинтересованным в мигрантах из Индии, необходимо «платить». Основной проблемой становится сложный процесс легализации иностранных специалистов. Компании вынуждены проходить многоуровневую систему миграционного учета, что требует значительных временных и административных ресурсов.



Одной из самых очевидных задач для компаний также становится логистика. Она дополняется и необходимостью адаптации работников к местным условиям, несмотря на высокий уровень дисциплины.

— Ошибочно думать, что работодатель может просто привезти людей, а они уже сами начнут выходить на смену, как часы. Потребуется серьезная организационная работа, как внешняя с государственными структурами, так и внутренняя, — заявляет Наталья Колесникова.

Тем не менее в пресс-службе «Алабуги» отметили «отличную обучаемость» индийских мигрантов и быстроту интегрирования в производственные процессы компании.

Первый замминистра труда РТ Рустем Валиуллов ранее рассказал «Реальному времени» еще об одной «задаче», которая заключается в дороговизне такой рабочей силы. «Они также ожидают высокий уровень заработной платы — не менее 75 тысяч рублей. Помимо заработной платы, работодатель несет расходы на проживание и обучение иностранных работников», — прокомментировал тогда Валиуллов.

По мнению специалистов, в конечном итоге это нивелируется тем, что дефицит кадров в отдельных отраслях российской экономики продолжает оставаться острым.

— Поэтому потребность в мигрантах будет, и развитие этого тренда продолжится в среднесрочной перспективе, — заключила Наталья Колесникова.