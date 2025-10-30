Экстрадиция Таймасова невозможна: в Казани стартует заочный процесс над игорным королем

Казанский суд уже удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о рассмотрении дела на 936 млн рублей без подсудимого

Сегодня в суде Казани намечен старт знакового процесса по обвинению в пособничестве банковской растрате под миллиард рублей. Бенефициара «Роял Тайм Групп» будут судить заочно. Россию Рашид Таймасов покинул в марте 2019-го, посетил две страны и улетел в Киев. С учетом геополитической ситуации международный розыск результата не дал, и в начале 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинение этому «заочнику», вот только казанский суд отказывался рассматривать дело в таком формате. Пока не вмешалась кассационная инстанция в Самаре.

Напомним, по этому делу Вахитовский суд Казани ранее вынес приговор топ-менеджерам «Татфондбанка» и «Тимербанка» Рамилю Насырову и Айрату Камалову.

Банкирам по сговору с бенефициаром «Роял Тайм Групп» вменяли растрату 936 млн рублей «Тимер Банка» по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам компании Рашида Таймасова. В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности, включая проценты, стал новым кредитором «Роял Тайм Групп», но эта организация перестала погашать задолженность, а через год получила статус банкрота. Тем временем ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме» был выведен с баланса «Роял Тайм Групп» на аффилированную, по версии обвинения, организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).

Под арест Камалов и Насыров попали еще в 2020-м, претензии со стороны силовиков отрицали, однако райсуд в марте 2023 года вынес им обвинительный приговор, причем сократил сумму вменявшейся растраты до 729,6 млн рублей. Но в мае того же года Верховный суд Татарстана внес в приговор существенные правки — счел доказанным хищение на все 936 млн и увеличил сроки наказания в полтора раза — с 3 лет и 3 месяцев до 5 лет колонии общего режима каждому из осужденных. С учетом отбытого под арестом, оба уже на воле. По делу Таймасова их могут допросить как свидетелей.

Рашида Таймасова по этому делу даже не допрашивали. Как установлено силовиками, еще 25 марта 2019 года он выехал в Грузию, а оттуда — в Республику Беларусь и 27 марта того же года вылетел из Минска в Киев. Обвинение ему предъявляли заочно. В декабре 2021-го объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск, далее избрали заочный арест.

В настоящее время у Нацбюро Интерпола России нет данных о выезде Таймасова с территории Украины и данных о его задержании в какой-либо другой стране. Международный розыск результата не дал, а после разрыва дипломатических отношений с Украиной экстрадиция из этой страны невозможна — констатировала в мае 2025-го прокурор Алсу Хабибуллина в Верховном суде Татарстана.

Надзорным ведомством оспаривался отказ Вахитовского суда Казани рассматривать дело «заочника», вынесенный в марте текущего года. Главным основанием для возврата материалов в прокуратуру суд первой инстанции называл нарушение права фигуранта на защиту, ведь обвинительное заключение ему так и не было вручено. Тогда Верховный суд республики поддержал позицию казанского суда.

Иную позицию в августе этого года занял Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Он отменил и решение Вахитовского суда, и определение Верховного суда РТ о невозможности рассмотрения дела Рашида Таймасова и указал — при рассмотрении вопроса о заочном процессе в первой инстанции суд недооценил доводы, подтверждающие «факт уклонения Таймасова от уголовного преследования». А кроме того, отметил, что требование о вручении скрывшемуся на территории иностранного государства фигуранту копии обвинительного заключения «поставили сторону обвинения в заведомо невыполнимые условия». Вывод кассационной инстанции — заочный процесс над таким обвиняемым не нарушит его права на защиту.

В октябре дело Таймасова вернулось в Вахитовский суд Казани, и на предварительном слушании, в закрытом режиме, судья Артем Идрисов удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о проведении процесса без подсудимого. Ожидается, что огласят обвинительное заключение.