«Татнефть» открыла АЗС будущего

Компания запустила в Москве безоператорную АЗС с магазином

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефть»

Компания запустила проект, объединяющий безоператорную АЗС с магазином. Заправка расположена в Москве на улице 1905 года и способна обслужить свыше 800 автомобилей в сутки, что критически важно для плотного городского трафика. Среди ключевых преимуществ — переход на полностью автоматизированный формат: вместо традиционных касс и персонала используются исключительно терминалы самообслуживания.

Даже при небольшой площади торгового зала клиент может быстро приобрести самые необходимые товары и воспользоваться услугами питания, при этом обслуживание остается максимально удобным. В торговом зале установлены системы защиты, аналогичные тем, что применяются в магазинах электроники. В случае попытки несанкционированного демонтажа система автоматически блокирует двери и передает сигнал в службы реагирования.

К реализации проекта приступили в декабре 2025 года. В апреле обновленная автоматизированная АЗС официально введена в эксплуатацию.

«Сегодня более 53% клиентов сети совершают покупки на АЗС без участия персонала — это подтверждает правильность выбранного курса. Высокий спрос виден уже в первые дни работы», — отмечает директор ООО «Татнефть-АЗС-Запад» Шамиль Нижаметдинов.

предоставлено пресс-службой «Татнефть»

Количество клиентов демонстрирует устойчивый прирост, подтверждая востребованность формата.

«Все быстро и понятно, — делится впечатлениями молодой автолюбитель Дмитрий Кузнецов. — Я привык пользоваться подобными сервисами в ресторанах и магазинах. Иногда даже проще взаимодействовать с устройством, чем стоять в очереди. Подъехал, оплатил, заправился — и поехал дальше. Можно быстро взять кофе или еду и продолжить поездку».

Проект «Татнефти» реформирует всю концепцию городской автозаправочной станции, задавая инновационные параметры для объектов топливной розницы и формируя основу для системной трансформации отрасли в целом.

Компания продолжает двигаться вперед, предлагая клиентам инновационные решения и ценный ресурс — сэкономленное время.

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