Нефть резко подорожала на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке

Ранее Иран приостановил диалог с США из-за ударов Израиля по Ливану

Фото: Айдар Раманкулов

В понедельник вечером цены на нефть заметно выросли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает «Интерфакс», стоимость нефти марки Brent поднялась до 97,4 доллара за баррель, что на 6,89% выше предыдущих показателей. Нефть марки WTI подорожала еще сильнее — до 94,47 доллара за баррель, рост составил 8,14%.

Причина роста цен — ухудшение отношений между Ираном и США. Ранее иранская сторона приостановила диалог с Соединенными Штатами из-за ударов Израиля по Ливану. Также Иран пригрозил заблокировать важный морской путь — Ормузский пролив, а также может расширить свои действия в другом стратегическом районе — Баб-эль-Мандебском проливе.

К тому же ранее Иран обвинил США в саботаже ближневосточных переговоров.

Наталья Жирнова