ОАК начала поставки самолетов Ту-214, которые собираются в Казани

К концу 2027 года Казанский авиационный завод планирует выйти на ежегодный показатель в 20 единиц данного воздушного судна

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к поставкам пассажирского самолета Ту-214. Об этом сообщил глава компании Вадим Бадеха в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.

Ту-214 представляет собой российский пассажирский лайнер среднемагистрального класса с двумя двигателями. Воздушное судно рассчитано на выполнение полетов протяженностью до 4,5 тысячи километров и собирается на Казанском авиационном заводе.

В декабре 2025 года обновленная версия Ту-214 успешно прошла сертификационные испытания. Позднее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о наращивании производственных мощностей Казанского авиазавода. Если ранее предприятие выпускало лишь один самолет в год, то уже к концу 2027 года планируется выйти на ежегодный показатель в 20 воздушных судов. В феврале 2025-го Казанский авиационный завод запустил производство самолетов Ту-214.



Наталья Жирнова