«Специалисты сервиса и туризма могут начинать карьеру с дохода в 50–60 тыс. рублей»

Стоимость обучения в «сервисных» училищах и техникумах Казани начинается от 39 тыс. рублей в год

Фото: Мария Зверева

На сегодняшний день в Казани насчитывается шесть колледжей, где обучают «сервисных» специалистов. В общей сложности в этих учебных заведениях насчитывается более 1,1 тыс. бюджетных и свыше 3 тыс. платных мест. Причем стоимость обучения в таких ссузах начинается от 39 тыс. рублей в год. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанский торгово-экономический техникум

В этом учебном заведении ведут подготовку квалифицированных фотохудожников, менеджеров по продажам, бухгалтеров, товароведов-экспертов, флористов и других востребованных специалистов.



Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский медколледж

Из его стен выходят высококвалифицированные фельдшеры, медсестры и медбратья, фармацевты, специалисты лабораторной диагностики, санитарные фельдшеры и зубные техники.



Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж при Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Здесь ведут подготовку будущих юристов, экономистов, дизайнеров, воспитателей, учителей начальных классов, а также специалистов в области туризма и гостеприимства, логистики, торгового дела, управления качеством, экологической безопасности и информационных технологий.



Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж Казанского кооперативного института — филиала Российского университета кооперации

В этом колледже обучают будущих поваров, специалистов по эксплуатации БПЛА, администраторов гостиниц, предпринимателей, юристов и т. д.



Реальное время / realnoevremya.ru

Международный колледж сервиса

В этом колледже готовят квалифицированных специалистов торгового дела, поваров, кондитеров, специалистов индустрии красоты.



Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж при Казанском институте финансов, экономики и информатики

В этом образовательном учреждении готовят профессиональных бухгалтеров.



Реальное время / realnoevremya.ru

«Специалисты сервиса и туризма могут начинать карьеру с дохода в 50—60 тыс. рублей»

В колледже при Казанском кооперативном институте стабильно востребованы специальности, связанные с экономикой, юриспруденцией, банковским и торговым делом, туризмом и гостеприимством, поварским и кондитерским делом. При этом в последние годы заметен рост интереса к новым и современным направлениям. Среди них — интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта, дизайн, технологии индустрии красоты, а также эксплуатация беспилотных авиационных систем, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе колледжа.

— В последние годы интерес к среднему профессиональному образованию заметно растет. Все больше абитуриентов осознанно выбирают колледж как возможность раньше получить профессию, практический опыт и быстрее выйти на рынок труда. По наиболее востребованным направлениям на факультете среднего профессионального образования Казанского кооперативного института средний балл поступающих постепенно увеличивается, особенно на специальностях, связанных с современными технологиями, сервисом и экономикой, — сообщили изданию.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Уровень дохода выпускников между тем зависит от выбранного направления, компании и самого специалиста, однако уже на старте выпускники колледжа могут рассчитывать на конкурентную зарплату.

— Например, специалисты сервиса и туризма могут начинать карьеру с дохода в 50—60 тыс. рублей, выпускники экономических и юридических направлений — 55—70 тысяч рублей, специалисты банковской сферы и продаж — от 65 тыс. рублей и выше, выпускники по специальности «эксплуатация беспилотных авиасистем» — от 90 тыс. рублей, — добавили в колледже.

«Растет интерес поступающих к специальности «поварское и кондитерское дело»

Средний балл аттестата поступающих в колледж при КИУ им. В.Г. Тимирясова сохраняется на уровне 4—4,2 балла каждый год, причем по всем специальностям. Об этом «Реальному времени» сообщила начальник приемной комиссии учебного заведения Инна Тимирясова.

— Требования к абитуриентам не изменились по сравнению с прошлым годом, прием проводится на общедоступной основе. В случае если количество поступающих превышает количество мест, то проводится конкурс по среднему баллу аттестата. В этом году мы прогнозируем, что по ряду специальностей будет конкурс среди поступающих с проходным средним баллом выше 4, — рассказала она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается топовых направлений среди абитуриентов, то в лидерах остаются такие специальности, как «туризм и гостеприимство», «юриспруденция», «операционная деятельность в логистике» и «дизайн».

— В 2025 году мы увидели, как растет интерес поступающих к специальностям «поварское и кондитерское дело», «экологическая безопасность природных комплексов», «дошкольное образование», «управление качеством продукции, процессов и услуг». Кроме того, пользуется популярностью совместная с департаментом продовольствия и социального питания Казани целевая программа (по специальности «поварское и кондитерское дело»). В этом году мы также наблюдаем спрос на данные направления, — отметила Тимирясова.

