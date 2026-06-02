ТГК-16 стала победителем корпоративной премии «ВЕХА» за внедрение искусственного интеллекта в закупках

Награждение состоялось на IV Всероссийской конференции «Практика лидеров 2026»

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

На ледовой арене «СКА Арена» в Санкт-Петербурге прошла ежегодная конференция «Практика лидеров 2026», организованная компанией ЭТМ. Конференция традиционно объединила руководителей крупнейших российских промышленных, строительных и инфраструктурных компаний для обсуждения вопросов закупок, производства, цифровизации и технологического развития, которая завершилась присуждением премий за достижения в сфере корпоративных и личных номинаций.

Компанию ТГК-16 на конференции представляла руководитель направления по обеспечению ресурсами Алла Филюшина.

На ледовой арене «СКА Арена» в Санкт-Петербурге прошла ежегодная конференция «Практика лидеров 2026». предоставлено АО «ТГК-16»

Она приняла участие в пленарной дискуссии на тему «Цифровизация как диктат: когда автоматизация закупок начинает вредить бизнесу, а не помогать» вместе с коллегами из комитета по искусственному интеллекту в образовании и науке Национального фонда искусственного интеллекта, ООО «Сибур», ПАО «Ростелеком», Systeme Electric и «КОМОС Групп».

Алла Филюшина поделилась с коллегами недавно реализованным в ТГК-16 кейсом по внедрению системы специализированных решений в сфере искусственного интеллекта «Ценовой Анализ», «Технический Анализ» для автоматизации двух наиболее трудоемких операций в закупочной деятельности АО «ТГК-16» с использованием современных LLM-моделей.

Это цифровые ассистенты сотрудника по закупкам по анализу документации поставщиков. ИИ-алгоритмы автоматически извлекают, структурируют и анализируют данные из разноформатных документов, осуществляют поиск товаров, сравнивают их характеристики и производят вычисления. Решения построены на базе больших языковых моделей с соответствующей доработкой, что позволяет эффективно использовать их возможности с учетом возможных ограничений. Проект реализован совместно с компанией МТС.

— Мы уже видим первые результаты — например, время отработки одной заявки сократилось в разы, — говорит Алла Филюшина.

Алла Филюшина поделилась с коллегами недавно реализованным в ТГК-16 кейсом по внедрению системы специализированных решений в сфере искусственного интеллекта. предоставлено АО «ТГК-16»

По ее словам, для ТГК-16 цифровая трансформация не просто технологический тренд, а инструмент повышения надежности и управляемости сложнейшего производственного комплекса.

Компанию ТГК-16 на конференции представляла руководитель направления по обеспечению ресурсами Алла Филюшина. предоставлено АО «ТГК-16»

Всероссийская конференция «Практика лидеров 2026» завершилась награждением лучших компаний в различных номинациях за достижения прорывных результатов в управлении производством и закупками. За реализацию проекта по внедрению ИИ-агентов в сфере искусственного интеллекта в закупочной деятельности ТГК-16 признана победителем в одной из номинаций корпоративной премии «ВЕХА».

Радифа Мингалева